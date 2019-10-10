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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
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Karlar Ülkesi 2
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Daha fazla Disney için
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Hadi Gidelim
Yepyeni ‘Hadi Gidelim’ fragmanını izleyin ve Disney•Pixar yapımı en son film hakkında daha fazlasını öğrenin.
DISNEY AND PIXAR
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Disney Tatiller
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Sihir ZamanıAT DISNEYLAND® PARIS
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Sağlık ve Güvenlik ÖnlemleriAT DISNEYLAND® PARIS
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Esnek RezervasyonAT DISNEYLAND® PARIS
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Dört gözle beklediğimiz müthiş filmler o kadar çok ki! Disney’ın son filmi de bunlar arasında.
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Mulan
Disney'in MULAN filminde genç bir kadın harika bir Çin savaşçısı olmak için her şeyini riske atıyor.
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Hadi Gidelim
Disney•Pixar’ın HADİ GİDELİM filminde iki elf erkek kardeş olağanüstü bir göreve çıkıyorlar!
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Aslan Kral
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Aladdin
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