Daha fazla Disney için

  • Hadi Gidelim

    Hadi Gidelim

    Yepyeni ‘Hadi Gidelim’ fragmanını izleyin ve Disney•Pixar yapımı en son film hakkında daha fazlasını öğrenin.

    DISNEY AND PIXAR

  • Mulan

    Mulan

    Yepyeni Mulan fragmanını izleyin ve film hakkında daha fazlasını öğrenin.

    DISNEY

Disney Tatiller

Diğer Filmler

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        Dört gözle beklediğimiz müthiş filmler o kadar çok ki! Disney’ın son filmi de bunlar arasında.

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        Soul

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        Jungle Cruise

        Dört gözle beklediğimiz müthiş filmler o kadar çok ki! Disney’ın son filmi de bunlar arasında.

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        Mulan

        Disney'in MULAN filminde genç bir kadın harika bir Çin savaşçısı olmak için her şeyini riske atıyor.

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        Hadi Gidelim

        Disney•Pixar’ın HADİ GİDELİM filminde iki elf erkek kardeş olağanüstü bir göreve çıkıyorlar!

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