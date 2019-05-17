Aladdin – Oyuncu Kadrosu ve Karakterler Hakkında Tüm Bildiklerimiz
Enerjisi hiç düşmeyen canlı aksiyon filmi "Aladdin", oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.
Disney’in klasikleşmiş animasyonu Aladdin’den uyarlanan, nefes kesici ve enerjisi hiç düşmeyen bir canlı aksiyon filmi karşınızda. Parasız bir sokak çocuğunun, cesur ve kararlı Prenses Yasemin’in ve belki de onların geleceğini ellerinde tutan Cin’in heyecan verici öyküsü.
Hayal ürünü Agrabah şehrinde geçen ve yüksek tempolu, muhteşem aksiyon sahnelerinde yeteneğini konuşturan Guy Ritchie tarafından yönetilen Aladdin, John August ve Guy Ritchie tarafından Disney’in “Aladdin” öyküsünden yola çıkılarak yazıldı.
Aladdin ve Cin
Agrabah sokaklarında gezen sevimli sokak çocuğu Aladdin’i Mena Massoud canlandırıyor. Kaderinde daha büyük şeyler olduğuna inanan Aladdin, ufak tefek hırsızlıklar yaparak geçirdiği hayatını geride bırakmaya isteklidir.
Bir gaz lambasına hapsolmuş, şekil değiştirebilen, mavi bir varlık olan Cin’i, dört kez Grammy ödülü kazanan Will Smith canlandırıyor. Dilekleri yerine getirme yeteneğine sahip olan Cin, renkli ve efsanevi bir varlıktır. Aladdin ile olan ilişkisinde, dostluğun gerçek anlamını kavramaya başlar.
Yasemin ve Dalia
Sultan’ın güzel, cesur ve kararlı kızı Yasemin, saray duvarlarının ötesindeki yaşamı tecrübe etmeyi ve unvanını Agrabah’ın halkına daha iyi hizmet etmek için kullanmayı istemektedir. Yasemin'i Naomi Scott canlandırıyor.
Yasemin'in hizmetçisi ve güvendiği kız arkadaşı olan Dalia, komik, vurdumduymaz ve pervasız biridir. Agrabah halkıyla birlikte yaşamakla beraber zamanının çoğunu sarayda geçirir ve prensese göz kulak olur. Dalia’yı Nasim Pedrad canlandırıyor.
Jafar ve Hakim
Sultan’ın sadık veziri olan, Sultan’ın Agrabah’ın geleceği konusundaki pasif tavrından bıkmış durumdaki kurnaz ve güçlü büyücü Jafar rolünü Marwan Kenzari oynuyor. Jafar, tahtı kendi ele geçirmek için plan kurmaktadır.
Jafar'ın sağ kolu olan Hakim, saray muhafızlarının başındadır ve Numan Acar tarafından canlandırılıyor.
Sultan ve Prens Anders
Hayal ürünü liman şehri Agrabah’ın hükümdarı olan Sultan, bilge ve saygın bir liderdir. Aynı zamanda sevgi dolu ve fedakar bir babadır ama kızına karşı aşırı korumacıdır. Kafasını, prensese uygun bir koca bulmaya takmıştır. Sultan’ı Navid Negahba canlandırıyor.
Yeni Prens Anders rolünü Billy Magnussen oynuyor. Skånlandlı, yakışıklı, kendini beğenmiş ve ahmak damat adayı, prensesle evlenmeyi istemektedir.
Aladdin ve sihirli halısı 24 Mayıs’ta sinemalara uçuyor.