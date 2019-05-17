Aladdin – Oyuncu Kadrosu ve Karakterler Hakkında Tüm Bildiklerimiz

Enerjisi hiç düşmeyen canlı aksiyon filmi "Aladdin", oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.

Disney’in klasikleşmiş animasyonu Aladdin’den uyarlanan, nefes kesici ve enerjisi hiç düşmeyen bir canlı aksiyon filmi karşınızda. Parasız bir sokak çocuğunun, cesur ve kararlı Prenses Yasemin’in ve belki de onların geleceğini ellerinde tutan Cin’in heyecan verici öyküsü.

Hayal ürünü Agrabah şehrinde geçen ve yüksek tempolu, muhteşem aksiyon sahnelerinde yeteneğini konuşturan Guy Ritchie tarafından yönetilen Aladdin, John August ve Guy Ritchie tarafından Disney’in “Aladdin” öyküsünden yola çıkılarak yazıldı.