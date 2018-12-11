Disney'den Artemis Fowl filmi

Uzun bir geçmişe sahip suç ustalarının soyundan gelen 12 yaşındaki dahi Artemis Fowl, kendisini babasının ortadan kaybolmasında parmağı olabilecek güçlü ve gizli bir peri ırkına karşı hazırladığı kurnazca bir planla, şiddetli bir mücadelede bulur.

Yeni oyuncu Ferdia Shaw ana karakteri canlandırıyor, bu sırada peri altınından oluşan bir fidye için Artemis tarafından kaçırılan, cesur ruhlu bir elf olan Kaptan Holly Short'u Lara McDonnell (“Love, Rosie”) canlandırıyor.

Haven City'nin yeraltı peri dünyasında, Akademi Ödülü sahibi Dame Judi Dench (“Skyfall”) peri polis gücü olan LEPrecon'un keşif biriminin başı Komutan Root'u canlandırıyor ve Josh Gad (“Güzel ve Çirkin”) Holly'yi kurtarmaya yardım etmeye çalışan bir kleptoman cüce olan Mulch Diggums'u canlandırıyor.

Yerin üstünde, Nonso Anozie (“Sinderella”) Butler isimli ailenin kişisel korumasını canlandırıyor, ve Tamara Smart (“The Worst Witch”) Butler'ın yeğeni Juliet'i canlandırıyor. Miranda Raison (“Orient Express'teki Cinayet”), Artemis'in annesi Angeline'yi canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunun diğer üyelerini Josh McGuire (“Zamanda Aşk”), Hong Chau (“Downsizing”), Nikesh Patel (“Kod Adı: Londra”), Michael Abubakar (“Trust Mea”), Jake Davies (“A Young Brilliant Mind”), Rachel Denning (“ Doctor Who”), Matt Jessup (“Dread”), Simone Kirby (“Looking Glass”), Sally Messham (“Allied”) ve Adrian Scarborough (“Les Misérables”) oluşturuyor.

Eoin Colfer'in aynı isimli en çok satan serisinin ilk kitabından uyarlanan ve yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın yaptığı.