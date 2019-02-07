Avengers: Endgame

Tüm evrendeki yaşamın yarısının yok edildiği ve yalnızca tek bir geleceğin mümkün olduğu bir anda Avengers ve süper kahraman dostları, Sonsuzluk Taşları’nın yok edici gücüne karşı koymayı başarabilecek mi? Yolculuğun sonu geldi ve büyük fedakarlıkların yapılması gerekiyor.

Yaş Sınırı: 13+ 15A

Süre: 182 dakika