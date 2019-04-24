Avengers: Önce ve Sonra

Tony Stark, diğer karakterlerin hepsinden daha fazla Marvel Sinematik Evreni filminde yer aldı ve Iron Man’den beri çok yol kat etti. Kendini ‘dâhi, milyarder, playboy, hayırsever’ olarak tanımlayan Stark, Iron Man olduktan sonra iyiliğin yanında yer alan bir güç olmakta kararlı bir adam haline geldi. Evrenin her köşesinden, hatta Avengers kahramanlarının kendi içinden bile çok sayıda düşmanla karşılaştı.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda Iron Man, Örümcek Adam ve Doktor Strange’le birlikte Thanos’un Çocukları’yla savaşmak üzere farkında olmadan uzaya çıktı. ‘Yok oluştan (The Snap)’ sadece o ve Nebula sağ çıktı ve Avengers: Endgame, önceki filmin kaldığı yerden, Tony uzayda kaybolmuş halde sürüklenirken devam edecek.