Avengers: Önce ve Sonra
Marvel Sinematik Evreni'nin kuruluşundan beri geçen on bir yılda ‘Orijinal 6’ Avengers kahramanı, sayısız kötü adamı yendi, görünüşlerini biraz değiştirdi ve çevrelerindeki dünyayla birlikte kendi yaşamlarının da değiştiğine şahit oldular.
Ancak Iron Man, Kaptan Amerika, Thor ve diğerleri, Marvel Sinematik Evren'de ilk kez göründükten bu yana Avengers: Endgame’deki büyük hesaplaşmaya kadar ne kadar değiştiler? Öğrenmek için okumaya devam edin.
Tony Stark, diğer karakterlerin hepsinden daha fazla Marvel Sinematik Evreni filminde yer aldı ve Iron Man’den beri çok yol kat etti. Kendini ‘dâhi, milyarder, playboy, hayırsever’ olarak tanımlayan Stark, Iron Man olduktan sonra iyiliğin yanında yer alan bir güç olmakta kararlı bir adam haline geldi. Evrenin her köşesinden, hatta Avengers kahramanlarının kendi içinden bile çok sayıda düşmanla karşılaştı.
Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda Iron Man, Örümcek Adam ve Doktor Strange’le birlikte Thanos’un Çocukları’yla savaşmak üzere farkında olmadan uzaya çıktı. ‘Yok oluştan (The Snap)’ sadece o ve Nebula sağ çıktı ve Avengers: Endgame, önceki filmin kaldığı yerden, Tony uzayda kaybolmuş halde sürüklenirken devam edecek.
Steve Rogers diğer adıyla Kaptan Amerika, süper kahraman rolü için en uygun kişi. Kaptan Amerika: The First Avenger filminde Steve Rogers bir ‘süper asker’ deneyinde gönüllü olur ve gelişmiş insani yetenekler kazanır. Rogers, Sonsuzluk Taşları’ndan biri olan Teserakt’ı tehlikeli ellerden uzak tutmayı başardıktan sonra onlarca yılı donmuş bir biçimde geçirir ve Yenilmezler Birleşiyor’da yaşanan olaylardan biraz önce uyanır.
Rogers, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nda hükümetle karşı karşıya geldikten sonra Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda hâlâ suçlu kabul edilmektedir ama kısa süre sonra o, Black Widow ve Falcon, Wakanda savaşında Thanos’a karşı verilen mücadeleye katılmaları için çağrılır.
İlk kadın Avengers kahramanı, S.H.I.E.L.D ajanı Natasha Romanoff/Black Widow olarak gerçek kimliği ortaya çıkmadan önce Iron Man 2’de Tony Stark’ın yeni asistanı kimliğiyle tanıtıldı.
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nda Black Widow’un Steve Rogers ve Tony Stark’la olan ittifakında gerginlik yaşanırken aynı zamanda Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nın başlangıcında hükümetten kaçıp saklanmaktadır. Natasha da diğer Avengers kahramanları gibi ‘yok oluştan (the snap)’ kurtulmuştur ve Avengers: Endgame’de gereken her şeyi yapmaya hazırdır.
Tıpkı Tony Stark gibi, Asgard prensi de 2011’de ilk görüldüğü zamandan bu yana oldukça değişti. Thor’da, Asgard Kralı Odin’in en büyük oğlu, kibirli ve pervasızdı ve sık sık babasının isteklerine karşı geliyordu. Kardeşi Loki tahtı ele geçirdiğinde ceza olarak güçleri ve çekici Mjolnir elinden alındı, dünyaya sürgün gönderildi.
Thor, Thanos’la ilk kez Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda, kötü kalpli zalim Thanos, Asgardlılarla dolu bir gemiyi kumanda ederek Loki’yi öldürdüğünde karşı karşıya geldi. Galaksinin Koruyucuları’nın gemisinin ön camına çarptı, yeni bir silah ile Rocket ve Groot adlı iki yeni dost buldu, tekrar Thanos’un karşısına çıkmak üzere Wakanda’ya gitti.
‘Süper asker’ serumu Steve Rogers’ı bir süper kahramana dönüştürdüğünde nükleer fizikçi Dr. Bruce Banner için de işler planlandığı gibi gitmez. II. Dünya Savaşı dönemindeki programı yeniden oluşturma çabası ve fazla gama ışınlarına maruz bırakılması sonucunda The Incredible Hulk ortaya çıkar.
Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda Hulk, Thanos’la dövüşen ilk Avengers kahramanıdır ama bu mücadele kısa sürede onun boyunu aşar. Uğradığı yenilgi sonucu yaşadığı travma nedeniyle filmin geri kalanı boyunca ortaya çıkmayı reddeder ve Bruce Banner, Iron Man’in ‘Hulkbuster’ kıyafeti içinde kendi başına işe girişmek zorunda kalır.
Dikkatli Marvel hayranları, Hawkeye diğer adıyla Clint Barton’ı 2011’deki Thor’da oynadığı küçük rolde muhakkak fark etmişlerdir ama izleyicilerin ona aşina olması çok daha sonraya denk geliyor.
Barton, diğer Avengers kahramanlarından farklı olarak Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda yoktu çünkü kendisi, Ant-Man/Scott Lang ev hapsindeydi. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da Clint’in Avengers: Endgame’de yeni bir silah ve yeni bir saç kesimiyle geri döneceği.
Avengers: Endgame 25 Nisan’da sinemalarda.