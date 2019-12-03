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Black Widow

Gösterime giren her Marvel Studios filminde destansı macera, sürükleyici bir öykü ve kahramanlara layık performanslar garantidir. Marvel Sinematik Evreni'nin son filmi de bunun gerçek bir örneği.

Yepyeni Black Widow fragmanını izleyin ve Marvel Stüdyoları yapımı en son film hakkında daha fazlasını öğrenin. 2020'de sinemalarda.

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