Captain Marvel Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yeni bir kahraman geliyor

Aralarından seçim yapmakta zorlandığımız çok fazla çizgi roman öyküsü ve güçlü karakter varken bu film, Captain Marvel’ın, Marvel Sinematik Evreni'nde neden bu kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Filmin başlarında Larson’ın benzersiz karakteri, güçlerine sahip olmasına rağmen Dünya’da Carol Danvers olarak yaşadığı geçmişini hatırlamamaktadır.

Baş yapımcı Jonathan Schwartz, OhMyDisney’e “Filmin başında Captain Marvel’ı, Kree’lerle Skrull’lar arasındaki savaşta Kree’lerin tarafında savaşırken buluyoruz ve insan olarak yaşadığı geçmişi hakkında hiçbir şey hatırlamamakta” diyor. “Film bir anlamda bu maceranın seyri içinde tekrar dünyaya dönüp, kökeninin bu savaş için daha önemli yanlarıyla ilişkili noktalarının olduğunu fark etmesinin öyküsü. Dolayısıyla birçok bakımdan klasik bir Marvel köken öyküsü. Ama tersten anlatılmış şekliyle.”