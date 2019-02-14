Captain Marvel Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Yakında, Marvel Sinematik Evreni'nin ilk kadın başrol oyuncusu Brie Larson'ın yer aldığı Captain Marvel ile 1990’lara geri dönüyoruz.
Heyecanla beklenen film sinemalarda gösterime girmeden önce Captain Marvel karakterinin içyüzü, filmin hikayesi ve yaratıcıları hakkında bilgi edinin.
Yeni bir kahraman geliyor
Aralarından seçim yapmakta zorlandığımız çok fazla çizgi roman öyküsü ve güçlü karakter varken bu film, Captain Marvel’ın, Marvel Sinematik Evreni'nde neden bu kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Filmin başlarında Larson’ın benzersiz karakteri, güçlerine sahip olmasına rağmen Dünya’da Carol Danvers olarak yaşadığı geçmişini hatırlamamaktadır.
Baş yapımcı Jonathan Schwartz, OhMyDisney’e “Filmin başında Captain Marvel’ı, Kree’lerle Skrull’lar arasındaki savaşta Kree’lerin tarafında savaşırken buluyoruz ve insan olarak yaşadığı geçmişi hakkında hiçbir şey hatırlamamakta” diyor. “Film bir anlamda bu maceranın seyri içinde tekrar dünyaya dönüp, kökeninin bu savaş için daha önemli yanlarıyla ilişkili noktalarının olduğunu fark etmesinin öyküsü. Dolayısıyla birçok bakımdan klasik bir Marvel köken öyküsü. Ama tersten anlatılmış şekliyle.”
Captain Marvel Oyuncu Seçimi
Beyaz perdeye yepyeni bir süper kahraman getirmek, Marvel Sinematik Evreni'ne eşsiz bir şekilde uyum sağlayacak ve bu evrenin en büyük gücünü sergileyebilecek bir oyuncu bulmak anlamına geliyordu. Aradığımız, Oscar ödüllü Brie Larson’dan başkası değildi.
Marvel Studios’un Genel Müdürü Kevin Feige, “Brie Larson’ın Marvel Sinematik Evreni'ne katılmaya sıcak bakıyor olabileceğini fark ettiğimizde ona filmin temasını sunduk” diyor. “Meğer çizgi romandaki kahramanın büyük hayranıymış. Marvel’daki kariyerimin en önemli noktalarından biri Comic-Con’da kendisini sunmak oldu.”
Larson, “Bu filmler kültürümüzü şekillendiren şeylerin, kim olduğumuzun, hangi ahlaki değerlere önem verdiğimizin bir parçası. Bu müthiş bir şey” diyor. “Captain Marvel’ı oynayacağım duyuruluncaya kadar, bunun önemini ve bulunduğumuz zaman içindeki kültürel anlamını tam olarak anladığımı düşünmüyorum. Bütün bunların ne kadar büyük olduğunu ve altında yatan güçlü mizahı yavaş yavaş kavramaya başladım.”
Yardımcı oyuncular
Ana karakter çoğu kişi için yeni birisi olsa da bu aksiyon ve macera filmi için beyaz perdeye geri dönen tanıdık birkaç isim de var. Nick Fury (Samuel L. Jackson), Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda filmin künyesinden sonra çıkan kısa bölümde küçük bir rolden sonra bu filmde geri dönüyor. Ancak tanıdığımız Fury’den çok farklı.
Samuel L. Jackson, “gözüne ne olduğu” gibi bazı soruların cevaplarını keşfedeceğimiz birkaç ipucu verdi. Jackson sözlerine, “Fury'nin sözünü ettiği aileye gerçekten sahip olduğunu keşfedeceksiniz. Nereli olduğu ve daha önce ne yaptığı gibi hiç bahsedilmeyen bir hikayesi var. Duygularını farklı bir yöntemle kontrol altına almayı öğrenmeden önce aslında olaylara öfke ve korkuyla, insanlara özgü şekilde tepki verdiği bir dönem var.”
Aynı şekilde, Ajan Coulson (Clark Gregg) ve 2014 tarihli Galaksinin Koruyucuları’ndan Ronan (Lee Pace) ve Korath (Djimon Hounsou) da geri dönüyor.
Müttefikler ve Yıldız Gücü
Yitirdiği anıları hatırlamaya çalışırken, eski bir savaş uçağı pilotu olan sadık dostu Maria Rambeau ile tekrar bir araya geldiğinde, Danvers’in kafasında bir ışık çakar. Aktrist Lashana Lynch, ikisi arasındaki özel dinamiği ve bunun etkilerini şöyle açıklıyor: “Dostlarınızla paylaştığınız, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz özel bir enerji vardır. İşte [Captain Marvel] da zaman zaman bu hisse kapılıyor. Ancak bazı konuşmalardan ve [Rambeau]’nun ona kendi geçmişinden bir şeyler anlatmasından sonra aniden her şeyi hatırlamaya başlıyor.”
Kree’ler yüzyıllar boyunca başka bir insan ırkı olan Skrull’larla savaşmaktadır. Jude Law Kree Yıldız Gücü Komutanı görevine atanır. Law, “Bu filmden önce bütün bunlar sanki yıllardır duyduğun bir parti gibi geliyordu. O partiye katılan herkesi tanıyor ve saygı duyuyorsun ancak birden fark ediyorsun ki seni hiç davet etmemişler.” diyor. “Dolayısıyla davet almak insana iyi geliyor, saygı ve sevgi duyduğum şeylerin parçası olmak çok heyecanlı.”
Dünya’nın en güçlü kahramanı
Marvel Sinematik Evreni'nde ne kadar çok karakter olduğu düşünülürse, kendileri için ayrı birer film çekilebilecek bir sürü süper kahraman var. Ancak Jackson’ın gözünde Captain Marvel mükemmel bir seçim. “Güçlere sahip biri olarak o belki de en güçlü karakter; ‘Sonsuzluk Savaşı’ boyunca gördüğümüz gibi, kahramanlarımız gerçekten çok zorlu mücadelelerle karşı karşıya. O yüzden Thanos kadar güçlü bir şeye ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz ve bir noktada onun ne kadar da güçlü olduğunu ve inanılmaz şeyler yapabileceğini fark ediyoruz.”