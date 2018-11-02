Disney Cruise Gemi Turları hakkında bilmediğiniz 5 Şey
1998 yılında açıldığı günden bu yana, Disney Cruise Line milyonlarca misafire Alaska, Avrupa ve Karayipler'de unutulmaz deneyimler yaşattı. 2019’un yeni güzergahlarının duyurulmasıyla, artık tüm ailenizin keyif alacağı sürekli artan ve heyecan verici destinasyonlar ve etkinlikler yelpazesi mevcut.
Keşfedilecek daha çok şey varken, Disney Cruise Line hakkında bilmediğiniz beş şeyin bir listesini oluşturduk.
The Aqua Duck
Disney Cruise Line, Aqua Duck adında bir gemi içi su parkına sahip ilk seyir hattı oldu. Disney Dream ve Disney Fantasy yer alan bus u parkı, sizi geminin yanından 4 kat aşağıya kaydıran heyecan verici bir yolculuk sunuyor.
Denizde Tema Günleri
Denizdeki tema günlerimizde muhteşem meet-and-greet’ler ve görülmedik derecede mükemmel aktivitelere takılıp kalabilirsiniz. 7 Gecelik Doğu ve Batı Karayip Gemi Yolculuklarını seçtiğinizde, birçok aksiyon dolu aktivitelerin, film mataronlarının ve muhteşem Star Wars temalı sahne şovunun bulunduğu, Star Wars’a adanmış bütün bir günü bulabilirsiniz.
Ayrıca 2019 yılının başından itibaren, seçtiğiniz 5 gecelik yolculuklarınızda Marvel'a adanmış bir günü de bulabilirsiniz. Marvel günü, nefes kesen Süper Kahraman dublör gösterileri ve kostüm partilerini sizlere sunuyor ve çocuklar Disney'in Oceaneer Kulübünün Marvel'in Avengers Akademisinde bir kahraman olup ve eğitim alabiliyor.
Castaway Cay
Eğer gemi yolculuklarınızı kıyıya taşımayı seviyorsanız, Bahamalar’da Castaway Cay adında Disney’in sahibi olduğu lüks, özel bir ada var. Ada, sadece Disney Cruise Line misafirleri içindir ve şnorkelli yüzme, kano gezileri ya da en sevdiğiniz karakterlerle tanışmak gibi birçok etkinliğe dahil olabilirsiniz. Eğer tüm bu hareketlilik fazla geldiyse, bir yandan Air Bar BBQ’de lezzetli ücretsiz yemeklerin tadını çıkarırken diğer yandan sahilde uzanıp rahatlayabilirsiniz. Bahama ve Karayio turlarını seçerek bu adayı ziyaret edebilirsiniz.
Eğlence
Disney Cruise Line, sinemalarda vizyona girdiği günle aynı gün film gösterimleri yapan tek gemi yolcuğudur. Bu yüzden, gemide kendi maceralarınızı yaşarken, en son çıkan Disney filmlerini kaçırdığınızı düşünüp endişelenmeyin.
Eğer sahne şovları sizin sevdiğiniz şeylerse, orijinal Disney müzikallerinden eğlence dolu çeşitli şovlara uzanan geniş bir yelpazeye sahip Broadway tarzında olan gösterilerden birini izleyebilirsiniz. Tüm şovlar, günümüzün en karmaşık prodüksiyonlarını gerçekleştirebilecek en yeni teknolojiyle dolu 1930'lardan ilham alan Walt Disney Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmektedir.
Tiyatro, bir gösteriyi izleyebilecek tek yer değil. Her yıl milyonlarca Disney Cruise Line misafiri, denizdeki canlı ve heyecan verici havai fişek gösterilerinin tadını çıkarıyor. Disney Fantasy ve Disney Dream’in üzerindeki gökyüzü, “Karayip Korsanları” filmlerinden şarkılar içeren muhteşem bir kareografiyle “Buccaneer Blast!” sırasında canlı renklerle gökyüzünü süslüyor.
Akşam Yemeği
Gemi içerisinde size yeni bir deneyim yaşatacak olan dönüşümlü akşam yemeği servisi gerçekleşiyor. Üç adet farklı tema restoranı içerisinde barındıran gemide misafirler her gece farklı tatları deneyimleyebilecek ve hatta bazı restoranlar canlı performanslarla yemeğinize eşlik edecek.
Her geminin kendi tema restoranları da var; Disney Magic'te Rapunzel’in Royal Table Magic'te yerinizi alabilir ve fenerle aydınlatılan kraliyet balo salonunda canlı eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Disney Wonder'da yer alan Tiana’s Place, canlı caz müziği ve lezzetli güney yemekleri sunmaktadır. Büyülü bir bahçede yemek yiyebilir, Lumiere’deki Güzel ve Çirkin’in büyüsünü yeniden yaşayabilir ya da en sevdiğiniz Disney karakterlerini Animator’s Palate’te izleyebilirsiniz.
Bir sonraki aile tatilinizi mi planlıyorsunuz? 2019 güzergahlarımıza göz atın ve mükemmel seyahatinizi ayırtın.