Disney Cruise Gemi Turları hakkında bilmediğiniz 5 Şey

Eğlence

Disney Cruise Line, sinemalarda vizyona girdiği günle aynı gün film gösterimleri yapan tek gemi yolcuğudur. Bu yüzden, gemide kendi maceralarınızı yaşarken, en son çıkan Disney filmlerini kaçırdığınızı düşünüp endişelenmeyin.

Eğer sahne şovları sizin sevdiğiniz şeylerse, orijinal Disney müzikallerinden eğlence dolu çeşitli şovlara uzanan geniş bir yelpazeye sahip Broadway tarzında olan gösterilerden birini izleyebilirsiniz. Tüm şovlar, günümüzün en karmaşık prodüksiyonlarını gerçekleştirebilecek en yeni teknolojiyle dolu 1930'lardan ilham alan Walt Disney Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmektedir.

Tiyatro, bir gösteriyi izleyebilecek tek yer değil. Her yıl milyonlarca Disney Cruise Line misafiri, denizdeki canlı ve heyecan verici havai fişek gösterilerinin tadını çıkarıyor. Disney Fantasy ve Disney Dream’in üzerindeki gökyüzü, “Karayip Korsanları” filmlerinden şarkılar içeren muhteşem bir kareografiyle “Buccaneer Blast!” sırasında canlı renklerle gökyüzünü süslüyor.

