Dumbo’nun Ardında Yatan Hikaye
Disney’in ve vizyon sahibi yönetmen Tim Burton’ın yeni ve görkemli canlı aksiyon filmi ‘Dumbo’'da, farklılıkların hoş karşılandığı, ailenin önemsendiği ve hayallerin uçuşa geçtiği klasik hikayeden yola çıkılmış.
Dumbo’nun Öyküsü
Sirk sahibi Max Medici, eski yıldız Holt Farrier ve çocukları Milly ile Joe’yu zaten güç bela ayakta kalmayı başaran bir sirkte, devasa kulakları yüzünden herkesin güldüğü, yeni doğmuş bir fil yavrusuna bakmakla görevlendirir. Ancak Dumbo’nun uçabildiğini keşfettiklerinde sirk bir anda tekrar eski gücüne kavuşur. Destansı bir girişim olan Dreamland'i yaratan V.A Vandevere için bu olağandışı fil oldukça ilgi çekici bir hale gelir. Dumbo çekici ve muhteşem akrobat Colette Marchant’la birlikte yepyeni yüksekliklere uçar; ta ki Holt, Masal Diyarı’nın sahte parıltısının altında karanlık sırlarla dolu bir hikayenin olduğunu öğreninceye kadar.
Dumbo’nun Oyuncu Kadrosu
Yıldız oyuncular arasında Altın Küre ödüllü Colin Farrell, Altın Küre ödüllü Michael Keaton, Emmy ve Altın Küre ödüllü Danny DeVito, BAFTA ödüllü ve Altın Küre adayı Eva Green var. Ayrıca Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney ve Douglas Reith’in müthiş yeteneklerini göreceğiz.
Dumbo’nun Ardındaki Ekip
Yaratıcı ekipte görüntü yönetmeni Ben Davis (Galaksinin Koruyucuları), Oscar ödüllü prodüksiyon tasarımcısı Rick Heinrichs (Star Wars: Son Jedi), 4 kez Oscar ödülü kazanan kostüm tasarımcısı Colleen Atwood (Tim Burton’ın Alis Harikalar Diyarında filmi), editör Chris Lebenzon (Alis Harikalar Diyarında ve Malefiz) ve BAFTA ödüllü makyaj sanatçısı Paul Gooch (Alis Harikalar Diyarında) yer alıyor. Ehren Kruger senaryoyu yazdı ve Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie) ve Justin Springer (TRON: Legacy) ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek. Nigel Gostelow ise filmin baş yapımcısı. Filmi, Tim Burton yönetecek.