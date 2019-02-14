Dumbo’nun Ardında Yatan Hikaye

Dumbo’nun Öyküsü

Sirk sahibi Max Medici, eski yıldız Holt Farrier ve çocukları Milly ile Joe’yu zaten güç bela ayakta kalmayı başaran bir sirkte, devasa kulakları yüzünden herkesin güldüğü, yeni doğmuş bir fil yavrusuna bakmakla görevlendirir. Ancak Dumbo’nun uçabildiğini keşfettiklerinde sirk bir anda tekrar eski gücüne kavuşur. Destansı bir girişim olan Dreamland'i yaratan V.A Vandevere için bu olağandışı fil oldukça ilgi çekici bir hale gelir. Dumbo çekici ve muhteşem akrobat Colette Marchant’la birlikte yepyeni yüksekliklere uçar; ta ki Holt, Masal Diyarı’nın sahte parıltısının altında karanlık sırlarla dolu bir hikayenin olduğunu öğreninceye kadar.