İndir ve Sakla iTUNES | GOOGLE PLAY İndir ve SaklaiTUNESGOOGLE PLAY Aladdin Disney'in klasik animasyonlarından Aladdin'in nefes kesici canlı aksiyon versiyonunda sevimli bir sokak çocuğu olan Aladdin (Mena Massoud), cesur ve kararlı Prenses Yasemin (Naomi Scott) ve efsanevi Cin'in (Will Smith) hikayesi farklı bir şekilde yeniden anlatılıyor. shopDisney’de SATIN AL Aladdin - Şimdiye Kadar Bildiğimiz Her Şey DAHA FAZLASI İÇİN Disney'de daha fazlası Sihir Sizi Bekliyor" DISNEYLAND PARIS BİLETİNİZİ ALIN Dumbo DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ Diğer Filmler Raya ve Son Ejderha Mulan Black Widow Soul Jungle Cruise FİLMLER Facebook YouTube