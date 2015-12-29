Aladdin

Disney'in klasik animasyonlarından Aladdin'in nefes kesici canlı aksiyon versiyonunda sevimli bir sokak çocuğu olan Aladdin (Mena Massoud), cesur ve kararlı Prenses Yasemin (Naomi Scott) ve efsanevi Cin'in (Will Smith) hikayesi farklı bir şekilde yeniden anlatılıyor.