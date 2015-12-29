Ant-Man ve Wasp

Şaşırtıcı küçülme becerisine sahip kahramanları konu alan yeni bir bölümle Marvel’dan “Ant-Man ve Wasp” geliyor. Scott Lang, bir yandan ev yaşamıyla Ant-Man olarak sorumluluklarını dengede tutmaya çalışırken, acil bir görevle birlikte Hope Van Dyk ve Dr. Hank Pym ile karşı karşıya kalır. Scott bir kez daha kostümünü giymek ve geçmişin sırlarını ortaya çıkarmak için Wasp ile omuz omuz savaşmayı öğrenmek zorundadır.