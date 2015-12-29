İndir ve Sakla iTUNES | GOOGLE PLAY İndir ve SaklaiTUNESGOOGLE PLAY Ant-Man ve Wasp Şaşırtıcı küçülme becerisine sahip kahramanları konu alan yeni bir bölümle Marvel’dan “Ant-Man ve Wasp” geliyor. Scott Lang, bir yandan ev yaşamıyla Ant-Man olarak sorumluluklarını dengede tutmaya çalışırken, acil bir görevle birlikte Hope Van Dyk ve Dr. Hank Pym ile karşı karşıya kalır. Scott bir kez daha kostümünü giymek ve geçmişin sırlarını ortaya çıkarmak için Wasp ile omuz omuz savaşmayı öğrenmek zorundadır. Marvel ile ilgili daha fazlası Black Panther DAHA FAZLASI İÇİN Diğer Filmler Raya ve Son Ejderha Mulan Black Widow Soul Jungle Cruise FİLMLER Facebook YouTube