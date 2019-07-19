Aslan Kral
Jon Favreau'nun yönettiği Disney filmi Aslan Kral, seyirciyi veliaht prensin doğduğu yere; Afrika savanalarına götürüyor. Babası Kral Mufasa'yı çok seven Simba, onu bekleyen krallık yazgısını çok ciddiye almaktadır. Ama krallıkta, bu yeni yavrunun doğumunu sevinçle karşılamayanlar da vardır. Mufasa'nın erkek kardeşi ve tahtın eski varisi Scar, bambaşka planlar yapmaktadır. Mağrur Diyar uğruna verilen savaş ihanetler, trajedi ve facialar yaşanmasına yol açacak ve nihayetinde Simba'nın sürgüne gönderilmesiyle sonuçlanacaktır. Simba'nın, sürgünde tanıdığı bir çift tuhaf dostun da yardımıyla büyümesi ve hakkı olan tahtı geri almanın bir yolunu bulması gerekmektedir. Öncü sinema teknikleriyle çekilen Disney'in Aslan Kral'ı, filmin benzersiz karakterlerini yepyeni bir şekilde tekrar canlandırıyor.
Release Date: July 19, 2019
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YönetmenJon Favreau
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YazarJeff Nathanson
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YapımcıJon Favreau, Jeffrey Silver, Karen Gilchrist
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Oyuncu KadrosuHarun Can, Naci Taşdöğen, Sefa Zengin, Burcu Temel, Ali Hekimoğlu, Tuğbey İstanbulluoğlu, Enver Güçlü, Ayça Koptur, Fatih Özacun, Oğuz Özoğul, Ali Esenler, Helin Kandemir, Begüm Günceler, Tamer Karadağlı