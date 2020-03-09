Black Widow

Marvel Studios’un aksiyon dolu casus gerilim türü “Black Widow” filminde Natasha Romanoff, diğer adıyla Black Widow geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplo ortaya çıktığında mazisinin daha karanlık kısımlarıyla yüzleşir. Onu yok etmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek bir güç tarafından takip edilen Natasha bir casus olarak geçmişiyle ve Avenger olmadan çok önce ardında bıraktığı kopuk ilişkileriyle yüzleşmelidir.