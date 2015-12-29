DVD, Blu-Ray ve Digital Platformlarda Satışta iTUNES | GOOGLE PLAY DVD, Blu-Ray ve Digital Platformlarda SatıştaiTUNESGOOGLE PLAY Captain Marvel Geçmişe, 1990’lara yolculuk yaptığımızda, iki uzaylı ırkı arasındaki galaktik bir savaşın dünyaya ulaştığını görürüz. Carol Danvers kargaşanın ortasında kendini küçük bir grup müttefik arasında bulur. Carol'ın evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme serüvenine eşlik edin. shopDisney'deyeni nelerinolduğunu keşfet SATIN AL Captain Marvel’ı Keşfedin DAHA FAZLASI İÇİN Marvel ile ilgili daha fazlası Avengers: Sonsuzluk Savaşı DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ Ant-Man ve Wasp DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ Diğer Filmler Raya ve Son Ejderha Mulan Black Widow Soul Jungle Cruise FİLMLER Facebook YouTube