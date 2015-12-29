Captain Marvel

Geçmişe, 1990’lara yolculuk yaptığımızda, iki uzaylı ırkı arasındaki galaktik bir savaşın dünyaya ulaştığını görürüz. Carol Danvers kargaşanın ortasında kendini küçük bir grup müttefik arasında bulur. Carol'ın evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme serüvenine eşlik edin.