İndir ve Sakla iTUNES | GOOGLE PLAY İndir ve SaklaiTUNESGOOGLE PLAY Christopher Robin Artık büyümüş olan Christopher Robin, çok fazla çalıştırıldığı, düşük ücret aldığı ve geleceğinin belirsiz olduğu bir işte takılıp kalmıştır. İşi hayatını kaplamış, ailesine hiç vakit ayıramamaktadır. Çantasıyla ilgili olarak başına gelen bir şanssızlığın ardından Pooh ve çetenin geri kalanı, çok önemli eşyaları bulmasına yardım etmek için geri döner. Diğer Filmler Raya ve Son Ejderha Mulan Black Widow Soul Jungle Cruise FİLMLER Facebook YouTube