Enkanto: Sihirli Dünya

Walt Disney Animation Studios'un “Enkanto” filmi, Kolombiya dağlarındaki canlı bir kasabada, Enkanto adı verilen harika ve sihirli bir evde yaşayan olağanüstü bir ailenin, Madrigallerin hikayesini anlatıyor. Enkanto'nun sihri ailedeki her çocuğu, süper güçten iyileştirme gücüne kadar eşsiz bir yetenek ile kutsamıştır - biri hariç: Mirabel. Ancak Enkanto'yu çevreleyen sihrinin tehlikede olduğunu keşfeden Mirabel, tek sıradan Madrigal üyesinin, bu olağanüstü ailenin son umudu olabileceğine karar verir. Emmy®, GRAMMY® ve Tony Award® ödüllü Lin-Manuel Miranda'nın (“Hamilton,” “Moana”) yepyeni şarkılarının da bulunduğu filmin yönetmenleri Byron Howard (“Zootopia,” “Tangled”) ve Jared Bush (“Zootopia” Yardımcı Yönetmeni), yardımcı yönetmeni Charise Castro Smith (“The Death of Eva Sofia Valdez” Yazarı) ve yapımcıları Clark Spencer ve Yvett Merino.