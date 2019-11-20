Karlar Ülkesi 2

1h 44min
2019
Macera, Animasyon, Çocuklar ve Aile

Elsa neden sihirli güçlerle doğmuştur? O, Erindel'in ötesindeki Büyülü Orman ve Karanlık Denize doğru meçhule gitmeyi göze alırken, geçmişteki gerçekler onu bekler. Cevaplar onu çağırır ancak krallığını da tehdit eder. Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte, tehlikeli ama büyüleyici bir yolculukla karşılaşır. Karlar ülkesi'nde, Elsa, güçlerinin dünyaya fazla gelmesinden korkuyor. Karlar Ülkesi 2'de ise, yetmesini umuyor.

Rated:
: 6240
Release Date: November 20, 2019

  • Yönetmen

    Chris Buck, Jennifer Lee

  • Yazar

    Jennifer Lee

  • Yapımcı

    Peter Del Vecho

  • Oyuncu Kadrosu

    Damla Babacan, Begüm Günceler, Arda Aydın, Sercan Gidişoğlu, Edip Saner, İzgi Gülfem Torunlar, Ali Ekber Diribaş, Füsun Kokucu, Ali Hekimoğlu, Melissa Melis Toklu, Ender Yiğit, Ercan Demirel, Özgür Şevki Öztürk, Ayris Kaplan, Gülşah Tetik, AURORA, Sait Seçkin, Gökhan Özdemir, Özgür Atkın, Leyla Bal

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