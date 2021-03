Soul

Seni SEN yapan şey nedir? Bu Kasım ayında Pixar Animation Studios’un “Soul” adlı yepyeni, uzun metrajlı filminde ortaokulda orkestra öğretmeni olan Joe Gardner ile tanışıyoruz. Joe, hayatında bir kez karşılaşabileceği, şehrin en iyi caz kulübünde çalma şansını yakalar. Ancak attığı yanlış bir adım sonucunda kendini New York sokakları yerine The Great Before şehrinde bulur. Burası yeni ruhların, kişiliklerini, Dünya’ya gelmeden önce kendilerine özgü huylarını ve ilgi alanlarını edindikleri fantastik bir yerdir. Hayatına geri dönmeye kararlı olan Joe, 22 adlı, büyümüş de küçülmüş bir ruhla ekip oluşturur. 22, insan deneyiminin çekiciliğine asla bir anlam verememiştir. Joe, 22’ye yaşamanın harika olduğunu göstermeye çalışırken yaşamın en önemli sorularından bazılarının yanıtlarını keşfedecektir. Filmin yönetmenliğini Academy Award® ödüllü Pete Docter (“Ters Yüz,” “Yukarı Bak”), yönetmen yardımcılığını Kemp Powers (“One Night in Miami”) ve yapımcılığını Academy Award adayı ve p.g.a. birliğinden Dana Murray (“Lou” adlı Pixar kısa filmi) üstleniyor.