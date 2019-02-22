Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
2h 22min
2019
Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Lucasfilm ve yönetmen J.J. Abrams, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile izleyicileri uzak, çok uzak bir galakside destansı bir yolculuğa çıkarmak için bir kez daha güçlerini birleştiriyor. Çığır açan Skywalker destanının merakla beklenen ve yeni efsanelerin doğacağı sonunu ve yaşanacak son özgürlük savaşını izleyin.
Rated:
: 8520
Release Date: December 20, 2019
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YönetmenJ.J. Abrams
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YazarDerek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams
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YapımcıKathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan
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Oyuncu KadrosuCarrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan