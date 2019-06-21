Toy Story 4

Woody dünyadaki yerinden hep emin olmuştur, Andy ya da Bonnie olsun, önceliği, çocuğuna göz kulak olmaktır. Bonnie'nin sevgili, elişinden oyuncağa dönüşen oyuncağı Forky, kendini çöp olarak görür ve Woody, Forky'ye oyuncak olmayı nasıl benimseyeceğini öğretir. Ama eski ve yeni dostlarıyla olan yolculuklarında eski ve kayıp dostu Bo Peep, Woody'ye dünyanın ne büyük olduğunu gösterir.