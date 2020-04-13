Hadi Gidelim

Disney•Pixar’ın HADİ GİDELİM filminde genç elf kardeşler Ian ve Barley Lightfoot ölen babalarıyla beklenmedik şekilde bir gün daha geçirme fırsatı elde ediyor ve Barley'nin destansı minibüsü Guinevere ile bir göreve çıkıyorlar. Her iyi görevde olduğu gibi, bu görev de sihirle, şifreli haritalarla, imkansız engellerle ve hayal ötesinde keşiflerle dolu. Ama çocukların korkusuz anneleri Laurel oğullarının gittiğini fark edince, yarı aslan, yarı yarasa, yarı akrep olan eski bir savaşçı -yani Mantikor- ile güçlerini birleştiriyor ve onların peşine düşüyor. Tehlikeli lanetler bi yana, bu sihirli gün onlar için hayallerinin ötesinde bir değer kazanıyor.