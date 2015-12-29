İndir ve Sakla iTUNES | GOOGLE PLAY İndir ve SaklaiTUNESGOOGLE PLAY Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi Milenyum Şahini'ne bin ve galaksiden çok uzakta bir yolculuğa çık. Han Solo, gelecekte kendisinin kopilotu olacak güçlü Chewbacca’ya yardım ediyor ve dillere destan kumarbaz Lando Calrissian ile Star Wars destanının en olağan dışı kahramanlarından birinin rotasını belirleyecek bir yolculukta bir araya geliyor. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi:Ekiple Tanışın Star Wars ile ilgili daha fazlası Star Wars: Son Jedi DAHA FAZLASI İÇİN Rogue One: A Star Wars Story ITUNES GOOGLE PLAY Diğer Filmler Raya ve Son Ejderha Mulan Black Widow Soul Jungle Cruise FİLMLER Facebook YouTube