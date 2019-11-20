Karlar Ülkesi 2

Elsa neden sihirli güçlerle doğmuştur? O, Erindel'in ötesindeki Büyülü Orman ve Karanlık Denize doğru meçhule gitmeyi göze alırken, geçmişteki gerçekler onu bekler. Cevaplar onu çağırır ancak krallığını da tehdit eder. Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte, tehlikeli ama büyüleyici bir yolculukla karşılaşır. Karlar ülkesi'nde, Elsa, güçlerinin dünyaya fazla gelmesinden korkuyor. Karlar Ülkesi 2'de ise, yetmesini umuyor.