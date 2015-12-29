Malefiz: Kötülüğün Gücü

2014 yılında tüm dünyada başarı elde eden Disney yapımı Malefiz filminin ikincisi Malefiz: Kötülüğün Gücü, geçekleşmek üzere olan evlilik ile farklı yönlere savrulan karmaşık aile ilişkilerini, beklenmeyen ortaklıkları ve karanlık güçleri konu alıyor.