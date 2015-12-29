İndir ve Sakla iTUNES | GOOGLE PLAY İndir ve Sakla iTUNES GOOGLE PLAY Malefiz: Kötülüğün Gücü 2014 yılında tüm dünyada başarı elde eden Disney yapımı Malefiz filminin ikincisi Malefiz: Kötülüğün Gücü, geçekleşmek üzere olan evlilik ile farklı yönlere savrulan karmaşık aile ilişkilerini, beklenmeyen ortaklıkları ve karanlık güçleri konu alıyor. Diğer Filmler Raya ve Son Ejderha Mulan Black Widow Soul Jungle Cruise DİSNEY'DEN DAHA FAZLASI İÇİN Büyü Sizi Bekliyor DISNEYLAND PARIS BİLETİNİZİ ALIN Dumbo DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ FİLMLER Facebook YouTube