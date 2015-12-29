İndir ve Sakla ITUNES | GOOGLE PLAY İndir ve Sakla ITUNES | GOOGLE PLAY Mary Poppins: Sihirli Dadı Mary Poppins görkemli yeni bir öyküyle Bank’lerin evine geri döner. Sihir becerilerini kullanarak yaşamlarına neşe ve mucizeleri geri getirmek için Bank’lerin çocuklarını, beklenmedik sürprizler ve müzikal sahnelerle dolu, hareketli bir maceraya götürür. shopDisney'de yeninelerin olduğunu keşfet SATIN AL Mary Poppins: SihirliDadı arkasındaki Sihir DAHA FAZLASI İÇİN Disney'de daha fazlası Sihir Sizi Bekliyor DISNEYLAND PARIS BİLETİNİZİ ALIN Diğer Filmler Raya ve Son Ejderha Mulan Black Widow Soul Jungle Cruise FİLMLER Facebook YouTube