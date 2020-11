Mulan

Ünlü film yapımcısı Niki Caro, korkusuz bir genç kadının ailesine olan sevgisi ve vatanı uğruna Çin'in gördüğü en büyük savaşçılardan biri olmak için her şeyini riske attığı MULAN'da, Çin'in efsanevi savaşçısının destansı hikayesini hayata geçiriyor. Çin İmparatoru, her aileden bir erkeğin ülkeyi Kuzeyli işgalcilerden korumak üzere orduya katılmasına karar verince, onurlu bir savaşçının en büyük kızı olan Hua Mulan hasta babasının yerini almak için kendini ortaya atıyor. Bir erkek kılığında, Hua Jun olarak, yolun her adımında test ediliyor; iç gücünü kullanması ve gerçek potansiyelini kucaklaması gerekiyor. Bu onu onurlu bir savaşçıya dönüştürecek, ona bir ulusun minnetini ve gururlu bir babanın saygısını kazandıracak destansı bir yolculuk.