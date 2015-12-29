İndir ve Sakla ITUNES | GOOGLE PLAY İndir ve SaklaITUNESGOOGLE PLAY Ralph ve Internet Ralph ve Vanellope’in Şeker Yarışı’nın eksik parçasını sramak üzere Litwak’ın Atari salonunun ötesine, internetin uçsuz bucaksız dünyasına yolculuk etmeleri gerekmektedir. Yolculuk sırasında karşılarına aniden çıkan reklamlarla, yüksek fiyatlı çevrimiçi açık arttırmalarla, Disney Prensesleriyle ve ölümcül bir çevrimiçi araba yarışı ile karşılaşırlar. shopDisney'de yeni nelerin olduğunu keşfet SATIN AL Ralph ve İnternet filmi için perde arkası görüntüsü DAHA FAZLASI İÇİN DAHA FAZLA DİSNEY İÇİN Coco DAHA FAZLASI İÇİN Diğer Filmler Raya ve Son Ejderha Mulan Black Widow Soul Jungle Cruise FİLMLER Facebook YouTube