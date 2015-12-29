Ralph ve Internet

Ralph ve Vanellope’in Şeker Yarışı’nın eksik parçasını sramak üzere Litwak’ın Atari salonunun ötesine, internetin uçsuz bucaksız dünyasına yolculuk etmeleri gerekmektedir. Yolculuk sırasında karşılarına aniden çıkan reklamlarla, yüksek fiyatlı çevrimiçi açık arttırmalarla, Disney Prensesleriyle ve ölümcül bir çevrimiçi araba yarışı ile karşılaşırlar.