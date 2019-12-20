Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Lucasfilm ve yönetmen J.J. Abrams, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile izleyicileri uzak, çok uzak bir galakside destansı bir yolculuğa çıkarmak için bir kez daha güçlerini birleştiriyor. Çığır açan Skywalker destanının merakla beklenen ve yeni efsanelerin doğacağı sonunu ve yaşanacak son özgürlük savaşını izleyin.