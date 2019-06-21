Toy Story 4
2019
Çocuklar ve Aile, Animasyon, Macera, Komedi
Woody dünyadaki yerinden hep emin olmuştur, Andy ya da Bonnie olsun, önceliği, çocuğuna göz kulak olmaktır. Bonnie'nin sevgili, elişinden oyuncağa dönüşen oyuncağı Forky, kendini çöp olarak görür ve Woody, Forky'ye oyuncak olmayı nasıl benimseyeceğini öğretir. Ama eski ve yeni dostlarıyla olan yolculuklarında eski ve kayıp dostu Bo Peep, Woody'ye dünyanın ne büyük olduğunu gösterir.
Release Date: June 21, 2019
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YönetmenJosh Cooley
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YazarAndrew Stanton, Stephany Folsom
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YapımcıMark Nielsen, Jonas Rivera
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Oyuncu KadrosuAli Ekber Diribaş, Kerem Atabeyoğlu, Özden Ayyıldız, Harun Can, Ali Çorapçı, Mira Divrik, Figen Sumeli, Ali Seyitoğlu, Fatih Özacun, Selen Severcan, Ziya Kürküt, Burcu Başaran, Berna Diribaş, Burcu Güneştutar, Aysun Topar, Emily Davis, Engin Alkan, Mazlum Kiper, Faruk Akgören, Aysan Sümercan