Saray



Saray, filmin, Dört Diyar’da maceraya atılmadan önceki merkezi ve bütün diyarların buluştuğu yerdir. Klasik peri masallarından farklı olarak bu sarayın görünümü ağırlıkla Rus tasarım ve mimarisinden etkilenmiş.



Saraydaki taht odasından her diyar görünmektedir. Ama bu diyarlara girebilmek için Clara’nın tehlikenin üstüne gitmek yerine kaçmayı tercih eden saray muhafızları Şövalye (Omid Djalili) ve Soytarı’yı (Jack Whitehall) aşması gerekmektedir.