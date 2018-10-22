Fındıkkıran ve Dört Diyar: Diyarları Keşfe Çıkın
Her yılbaşı birçok aile, Fındıkkıran’ın efsanevi öyküsünün tadını çıkarır. Ama bu yıl yepyeni bir versiyonunu izleyip görkemli, büyülü ve fareli bir sihirli dünyada fantastik bir maceraya çıkma şansı bulacaksınız.
Fındıkkıran ve Dört Diyar’da meraklı ve becerikli Clara’yı Mackenzie Foy canlandırıyor. Ailesi annelerinin yanlarında olmadığı ilk yılbaşını geçirecek olan Clara yanlışlıkla, dengesiz hale gelmiş olan dünyayı yeniden düzene kavuşturabilecek bir anahtarın peşinde yolculuğa çıkar.
Clara, esrarengiz bir altın ip aracılığıyla, dört diyarın bulunduğu, paralel bir dünyaya gider. Film vizyona girmeden önce, öykünün tadını kaçırmayacak şekilde bu diyarlara kısaca göz atmanızı sağlıyoruz…
Disney'den Fındıkkıran ve Dört Diyar: Krallık Sarayı'nın sanatı
Saray
Saray, filmin, Dört Diyar’da maceraya atılmadan önceki merkezi ve bütün diyarların buluştuğu yerdir. Klasik peri masallarından farklı olarak bu sarayın görünümü ağırlıkla Rus tasarım ve mimarisinden etkilenmiş.
Saraydaki taht odasından her diyar görünmektedir. Ama bu diyarlara girebilmek için Clara’nın tehlikenin üstüne gitmek yerine kaçmayı tercih eden saray muhafızları Şövalye (Omid Djalili) ve Soytarı’yı (Jack Whitehall) aşması gerekmektedir.
Disney'den Fındıkkıran ve Dört Diyar: Çiçekler Diyarı'nın sanatı
Çiçekler Diyarı
Fantastik diyarlardan ilki, arıcıların ve çiçek ve buğday üreten çiftçilerin diyarı olan Çiçekler Diyarı'dır.
Hollanda’nın yel değirmenlerinden ve İngiltere’nin güneyindeki köylerden esinlenilmiş bu diyar, çiçekler, meyveler ve sebzelerle dolu ve Çiçekler Diyarı Kralı Hawthorne (Eugenio Derbez) tarafından yönetiliyor. Duygusal, gösterişli ve coşku dolu Hawthorne, çatışmalardan kaçınmayı tercih eder ve Clara’yı şatafatlı bir törenle karşılar.
Disney'den Fındıkkıran ve Dört Diyar: Kar Tanesi Diyarı'nın sanatı
Kar Taneleri Diyarı
Politikacıların, buz üreticilerinin ve madencilerin memleketi olan bu diyar, çoğunlukla geyik kızaklarından oluşan bir ulaşım sistemine sahip, dev bir buz otele benzer. Bu diyarı yöneten Shiver (Richard E. Grant), buz gibi görünümünün verdiği izlenimden çok daha sıcakkanlı, terbiyeli bir beyefendidir.
Disney'den Fındıkkıran ve Dört Diyar: Tatlılar Diyarı'nın sanatı
Tatlılar Diyarı
Koz helvadan duvarları, çikolatadan kiremitleri ve şekerden yapılma buzlu cam pencereleriyle bu diyar, tatlı sevenlerin rüyalarındaki yerdir.
Bu ülkenin yaratıcısı, kristalize şekerden yapılma bir elbise giyen Şekerleme Perisi’dir (Keira Knightley). Diyarın hükümdarı ve aynı zamanda Clara’nın rahmetli annesinin dostu olarak Clara’yı sevgi dolu bir şekilde karşılar ve gösterişli bir törenle onu onur konuğu ilân eder.
Dördüncü Diyar
Rengârenk karakterleri ve benzersiz görünümleriyle öteki diyarlar arasındaki tek ortak nokta, uğursuz dördüncü diyara karşı duydukları korkudur.
Unutulup gitmiş atlıkarıncası ve terk edilmiş panayır yeriyle bir zamanlar Keyifler Ülkesi olarak bilinen bu diyarın hükümdarı, acımasız bir çatışma sonucunda sürgün edilmiştir. Ateş gibi kızıl saçları, çatlak bir porselen bebeğinkini andıran yüzü ve emrindeki fareler ordusuyla Kızıl Ana (Helen Mirren), Clara’nın yüzleşmek zorunda kalacağı, kötü kalpli bir zorbadır.