Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Milenyum Şahini'ne bin ve galaksiden çok uzakta bir yolculuğa çık. Han Solo, gelecekte kendisinin kopilotu olacak güçlü Chewbacca’ya yardım ediyor ve dillere destan kumarbaz Lando Calrissian ile Star Wars destanının en olağan dışı kahramanlarından birinin rotasını belirleyecek bir yolculukta bir araya geliyor.