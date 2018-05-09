Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi - Ekiple Tanışın



Çok çok uzak bir galakside, “Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi” nde Milenyum Şahini’ne binip macera dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo gelecekteki muhtemel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.

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