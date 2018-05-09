Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi - Ekiple Tanışın
Çok çok uzak bir galakside, “Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi” nde Milenyum Şahini’ne binip macera dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo gelecekteki muhtemel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.
“Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi” şi̇mdi̇ si̇nemalarda.
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Tobias BeckettBeckett tam bir hayatta kalma uzmanıdır. Her fırsattan yararlanıp her zaman paçayı kurtarmayı bilir. Uzman serserileri bir araya toplayıp bir ekip kurmuş ve riskli ama kârlı soygunlar yapmaktadır.
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ValSaçmalığa tahammülü olmayan ve arada bir de huysuzluğu tutan bu kadın, blaster tüfeğinde usta bir nişancıdır. Val, Tobias Beckett'in serserilerden oluşan ekibinin belki de en soğukkanlı üyesidir.
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L3-37Astromech ve protokol parçalarından toplanmış "ev yapımı droid" L3-37, droid haklarını çok önemseyen, bilinçli bir kılavuzdur.
Milenyum Şahini
Milenyum Şahini, Lando Calrissian'ın gurur kaynağıydı. Bu zarif Corellia gemisi, Kaptan Calrissian'ın ince zevklerine uygun şekilde modifiye edilmişti.