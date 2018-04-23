Star Expo sunar: Yarının Energisi. Tony Stark'ın en son keşfi olan Arc Reactor'ı tanıttığı açık hava sunumu. Malesef Loki de bu güçlü keşfin bir parçası olmak isteyecek



Galaksinin Koruyucuları Dans Yarışması, Peter Quill gibi dansın gücünü kullanarak düşmanlarına karşı gelmek isteyenler için yaratıldı. Star-Lord'un en sevdiği 70'ler ve 80'ler hitleri eşliğinde seyirciler, ona ve Gamora'ya yardım etme şansı bulacak.



2) Kim orada olacak?