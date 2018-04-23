Marvel Süper Kahramanlar Yaz etkinliği ile ilgili bilmen gereken 6 şey
30 Eylül'e kadar kahramanlar Marvel Süper Kahramanlar yaz etkinliği için Disneyland Paris'te bir araya gelecek. Bu çok özel etkinlik birbirinden eğlenceli şovlar, interaktif deneyimler ve özel ürünler ile Marvel evrenini size getiriyor.
Marvel seyahatiniz için özel bir tanıtım: Marvel Süper Kahramanlar yaz etkinliği hakkında bilmeniz gereken 6 şey
1) Neler oluyor?
Marvel: Super Heroes United Iron Man, Thanos ve Hulk'ı müthiş efektlerle bir araya getiren inanılmaz ve interaktif bir şov. Bu yepyeni hikayede Thanos, Marvel kahramanlarına saldırıyor ve seyirciler müthiş video projeksiyonları sayesinde dünyalar arasında bir yolculuğa çıkıyor. Şov, daha önce hiç sahnede görmediğimiz kadar fazla Marvel karakterini bir araya getiriyor.
Star Expo sunar: Yarının Energisi. Tony Stark'ın en son keşfi olan Arc Reactor'ı tanıttığı açık hava sunumu. Malesef Loki de bu güçlü keşfin bir parçası olmak isteyecek
Galaksinin Koruyucuları Dans Yarışması, Peter Quill gibi dansın gücünü kullanarak düşmanlarına karşı gelmek isteyenler için yaratıldı. Star-Lord'un en sevdiği 70'ler ve 80'ler hitleri eşliğinde seyirciler, ona ve Gamora'ya yardım etme şansı bulacak.
2) Kim orada olacak?
Sezon boyunca katılımcılar Iron Man, Kaptan Amerika, Thor, Black Widow, Spider-Man, Galaksinin Koruyucuları'ndan Loki, Gamora ve Star-Lord ile sürpriz tanışmalar.s.
3) Aksiyon nerede olacak?
Marvel Süper Kahramanlar yaz etkinliği Disneyland Paris'te yer alan Walt Disney Stüdyoları'nda gerçekleşecek. Galaksi'nin Koruyucuları Dans Yarışması ve Stark Expo sunar: Yarının Enerjisi! etkinlikleri Hollywood Tower Hotel yakınındaki Production Courtyard'da günde birkaç kez gerçekleşecek. Marvel: Super Heroes United ise Studio Theatre yakınında günde 5 kere sergilenecek.
4) Nasıl daha özel hale getirebilirim?
Daha da özel bir deneyim için Signature Marvel Paketi'ni alabilirsiniz. Paket dahilinde yer alanlar:
• Disney Otelleri'nde sihirli bir konaklama (Villages Nature Paris) dışında
• Gün sayısına bağlı olarak Disney Parkları'na giriş bileti
• Karakterler ile tanışma fırsatı elde ederek kahraman gibi bir yemek deneyimi
• Spider-Man ile özel tanışma
• Disney Park mağazalarında harcayabileceğin hediye kartı
• Disney PhotoPass ile her efsanevi anını ölümsüzleştir
5) Hediyelikler olacak mı?
Marvel Süper Kahramanlar yaz etkinliğinde Disneyland® Paris'e özel Marvel ürünlerini keşfetme fırsatı da yer alıyor. Bu özel etkinlik için Marvel saç bandı gibi birbirinden özel ürünler ve hediyelikler tasarlandı.
6) Başka hangi etkinlikler ziyaretçileri bekliyor?
Ocak 2019'da Disney'in New York oteli "Marvel Sanatı" konsepti ile tekrar yaratılacak ve Avengers'ın heyecan verici dünyasını gösteren ilk Disney oteli olacak, tam da Tony Stark'a göre.
Buna ek olarak, Rock 'n' Roller Coaster Marvel temasıyla tamamen yenilenecek. Katılımcılar Iron Man ve en sevdikleri Avengers karakterleri ile yüksek hızda hiper-kinetik bir maceraya çıkacak
Marvel Süper Kahramanlar yaz etkinliğini kaçırmayın
30 Eylül 2018'e kadar Disneyland® Paris Walt Disney Stüdyoları'nda. Daha önce Avrupa'da benzerİ görülmemiş bir etkinlik ve Disneyland Paris'in 25.yıl kutlamalarına harika bir veda.