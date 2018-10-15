Mary Poppins: Sihirli Dadı

Mary Poppins görkemli yeni bir öyküyle Bank’lerin evine geri döner. Sihir becerilerini kullanarak yaşamlarına neşe ve mucizeleri geri getirmek için Bank’lerin çocuklarını, beklenmedik sürprizler ve müzikal sahnelerle dolu, hareketli bir maceraya götürür.