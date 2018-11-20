Mary Poppins: Sihirli Dadı arkasındaki Sihir

Mary Poppins'den 24 yıl sonra, Michael Banks artık kendi ailesine sahiptir ve babası ve büyük babasının da bir zamanlar çalıştığı bankada çalışmaktadır. Maddi sorunlar Michael'ı üç çocuğuna nasıl bakacağı ile ilgili endişelere sürükler ve işler daha da kötüye giderken, Mary Poppins tekrar hayatlarına geri döner.

PL Travers, elli yıl boyunca, ilki 1934 yılında yayınlanan sekiz kitap yazar. Mary Poppins: Sihirli Dadı hikayesi de bu sihirli hikayelerden bir derlemedir. Yapımcı/ Yönetmen Rob Marshall: "Anlatılacak bir çok hikaye vardı, bütün kitapları okuduğumuzda bambaşka bir yolun da kapıları aralandı." Travers'ın kitaplarında ilettiği en önemli mesajlardan birinin altını çizmek istedik: "Yetişkinliğe adım attıkça, hayata çocukların gözünden bakmayı unutuyoruz."

