Mary Poppins: Sihirli Dadı arkasındaki Sihir
Bu noel, tanıdığımız bir karakter tekrar dönüş yapıyor ve gelirken eğlence ve neşeyi beraberinde getiriyor.
Mary Poppins: Sihirli Dadı filminde, yardıma ihtiyaçları olduğu an tekrar Banks ailesini ziyaret eden ve neredeyse mükemmel olan dadıyı Emily Blunt canlandırıyor. Muhteşem oyuncu kadrosuna, dokuz orijinal şarkya sahipı ve Londra'nın en ikonik lokasyonlarına sihirli bir yolculuğa çıkaran Mary Poppins: Sihirli Dadı orijinal filme eğlenceli ve yepyeni bir dokunuş getiriyor.
Mary Poppins'den 24 yıl sonra, Michael Banks artık kendi ailesine sahiptir ve babası ve büyük babasının da bir zamanlar çalıştığı bankada çalışmaktadır. Maddi sorunlar Michael'ı üç çocuğuna nasıl bakacağı ile ilgili endişelere sürükler ve işler daha da kötüye giderken, Mary Poppins tekrar hayatlarına geri döner.
PL Travers, elli yıl boyunca, ilki 1934 yılında yayınlanan sekiz kitap yazar. Mary Poppins: Sihirli Dadı hikayesi de bu sihirli hikayelerden bir derlemedir. Yapımcı/ Yönetmen Rob Marshall: "Anlatılacak bir çok hikaye vardı, bütün kitapları okuduğumuzda bambaşka bir yolun da kapıları aralandı." Travers'ın kitaplarında ilettiği en önemli mesajlardan birinin altını çizmek istedik: "Yetişkinliğe adım attıkça, hayata çocukların gözünden bakmayı unutuyoruz."
Oscar ödüllü performansa sahip Dame Julie Andrews'un ayak izlerini takip edecek bir oyuncu bulmak hiç kolay olmayacaktı; ama Emily Blunt sinemanın en sevilen karakterlerinden birine nasıl bir yenilik getirebileceğini çok iyi biliyordu.
Rob Marshall bana karakteri çok heyecan verici bir biçimde sundu, Mary Poppins'in çok büyük ve aynı zamanda komik bir planı var gibiydi. Onu biraz daha karakteri keskin bir şekilde hayal ettim, ama aynı zamanda ondan çocukluğumda aldığım huzur veren hissi de hatırlatmak istedim."
Oyuncular içerisinde Hamilton müzikalinin yaratıcısı Lin-Manuel Miranda, Michael Banks rolünde Ben Whishaw, Jane Banks rolünde Emily Mortimer, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury ve Julie Waters yer alıyor.
Mary Poppins: Sihirli Dadı Londra'da bulunan Shepperton Stüdyoları'nda ve şehirde çekildi; 1930'ları andıran bir görüntü yaratılması çok önemliydi.
John DeLuca lokasyon seçimleri için: "Seyirciye gerçek bir Londra hissi vermek istedim. Hatta kullandığımız lokasyonları adeta karakterlermiş gibi hayal ettik."
Kullanılan ikonik lokasyonlar arasında St Paul Katedrali, Buckhingam Sarayı, Londra Kalesi, Royal Exchange ve Westminster yer aldı. Emily Blunt, filmin Londra havasını yansıtma şeklini çok sevdi.
"Bu filmi Londra'ya bir aşk mektubu gibi görüyorum, ve şehri harika yansıttığını düşünüyorum."
Mary Poppins: Sihirli Dadı orijinal hikayeye sadık kalıp aynı zamanda yepyeni karakterleri ve şarkıları beraberinde getiren eğlenceli bir aile komedisi.
Mary Poppins: Sihirli Dadı 28 Aralık'ta Sinemalarda