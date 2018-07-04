Dünyanın en inanılmaz ailesi
Disney•Pixar’ın İnanılmaz Aile filmi hayatımıza gireli neredeyse 14 yıl olmuş. Devam filmi yakında sinemalarda. Süperler ailesini tekrar ziyaret etmek için bundan iyi bir fırsat olabilir mi?
İnanılmaz Aile’nin en sevdiğimiz şeylerini size hatırlatıp İnanılmaz Aile 2’ye hazırlanmanızı sağlamak için, suç dünyasıyla mücadele eden ailenin ve süper güçlerinin listesini hazırladık.
İnanılmaz Aile 22 Ağustos’ta sinemalarda
Süperler dünyasında Elastikkız olarak tanınan Helen Parr, kocası Bob’la birlikte çocuklarını yetiştirmek için süper kostümünü dolaba kaldırıp suçla mücadele günlerini geride bırakmıştır. Süperlerin tekrar sahneye çıkmasını sağlamak için işe girişme vakti geldiğinde, en karışık gizemleri çözmek için hâlâ kıvrılıp uzayıp bükülerek istediği şekle girebildiğini fark eder.
Bob Parr kötü adamları tek eliyle alt edebilen mega güçlü, sevilen bir süper olarak Bay İnanılmaz adıyla anıldığı günleri hasretle anmaktadır. Süperler yasadışı ilan edildiğinden beri Bob çoğunlukta gözden uzakta, karısı Helen’le birlikte tüm zamanını ailesine ayırmaktadır. Ama karısı süper becerilerini hizmete koşmaya çağrılıp Süperler’in insanların gözündeki imajını düzeltme umudu doğduğunda Bob, bütün ev işleriyle kendi başına başa çıkmak zorunda kalacaktır. Bu da bambaşka süper güçler gerektiren bir durumdur.
Ailenin bebeği Jack-Jack Parr, güzel bir masal dinleyerek arkasına yaslanıp biberonunu emmeye bayılır. Arada bir yediklerini kusma eğiliminin yanı sıra agulama konusundaki engin deneyimiyle Jack-Jack, tipik bir bebeğe benzer. Ama her an, Parr’ların evindeki en güçlü kişi olduğu ortaya çıkabilir.
Parr ailesinin ilk çocuğu olan Violet Parr, toplumun beklentilerine pek uymayan, içine kapanık ve zeki, 14 yaşında bir kızdır. Sosyal açıdan sıra dışı, sözünü sakınmayan ve alaycı bir tarza sahip olan Violet, ergen rolünün hakkını vermektedir — bir yandan da gizlice görünmezlik ve güç alanları yaratma süper güçlerini kullanmaktan geri durmaz. Tam bir süper olan Violet, ailesiyle birlikte suç dünyasına karşı mücadele etme isteğine söz geçiremez
Dashiell Parr olağanüstü bir süper hız gücüne sahip, yerinde durmak bilmeyen, amansız ve meraklı, ailenin 10 yaşındaki ortanca çocuğudur. Dash maceracı bir ruha ve sınır tanımaz, bitmez tükenmez bir enerjiye sahiptir. İçinden fena halde arada bir özel becerilerini sergileyip kötü adamlarla dövüşmek geldiği halde neden güçlerini gizli tutması gerektiğini bir türlü anlayamaz.
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Lucius Best Bob’ın en iyi arkadaşı olmakla kalmaz, aynı zamanda parmağının ucuyla buz yapabilecek kadar soğuk, eski bir Süper’dir. Frozone adıyla suç dünyasına karşı mücadele etmediği zamanlarda Lucius, her şeyiyle stil demektir. Kıvrak zekâlı, hazırcevap, her zaman harekete geçmeye isteklidir. Süperler’in saklandıkları yerden çıkmasına yararı olacaksa, hiç tereddütsüz süper kostümünü yırtıp parçalamayı bile göze alır.
İnanılmaz Aile’nin geri dönüşüne sizin de bizim kadar heyecanlandığınızdan eminim. Öyleyse Ağustos de sinemalarda tarihinde sinemalara gelecek olan İnanılmaz Aile 2’yi kaçırmayıp maceranın nasıl devam ettiğini görün.