Ailenin bebeği Jack-Jack Parr, güzel bir masal dinleyerek arkasına yaslanıp biberonunu emmeye bayılır. Arada bir yediklerini kusma eğiliminin yanı sıra agulama konusundaki engin deneyimiyle Jack-Jack, tipik bir bebeğe benzer. Ama her an, Parr’ların evindeki en güçlü kişi olduğu ortaya çıkabilir.

Parr ailesinin ilk çocuğu olan Violet Parr, toplumun beklentilerine pek uymayan, içine kapanık ve zeki, 14 yaşında bir kızdır. Sosyal açıdan sıra dışı, sözünü sakınmayan ve alaycı bir tarza sahip olan Violet, ergen rolünün hakkını vermektedir — bir yandan da gizlice görünmezlik ve güç alanları yaratma süper güçlerini kullanmaktan geri durmaz. Tam bir süper olan Violet, ailesiyle birlikte suç dünyasına karşı mücadele etme isteğine söz geçiremez