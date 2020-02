Lucius Best Bob’ın en iyi arkadaşı olmakla kalmaz, aynı zamanda parmağının ucuyla buz yapabilecek kadar soğuk, eski bir Süper’dir. Frozone adıyla suç dünyasına karşı mücadele etmediği zamanlarda Lucius, her şeyiyle stil demektir. Kıvrak zekâlı, hazırcevap, her zaman harekete geçmeye isteklidir. Süperler’in saklandıkları yerden çıkmasına yararı olacaksa, hiç tereddütsüz süper kostümünü yırtıp parçalamayı bile göze alır.