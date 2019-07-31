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Aslan Kral Filminin Oyuncu Kadrosu

Seslendirme kadrosunda yer alan ünlüler ve onları Disney'den Aslan Kral filmdeki karakterleriyle olan fotoğraflarına bir göz atın.

Yönetmen Jon Favreau’ye göre performanslar hikayeye hayat ve insanlık kazandırmış. “Kadro seçimi, hem klasik karakterlerin ruhunu ve kişiliğini koruyacak hem de özgün yoruma yer bırakacak şekilde yapıldı,” diyor. Hepsi yıldız oyunculardan oluşan oyuncu kadrosu, sinema, TV, tiyatro ve müzik sanatçılarını içeriyor ve izleyicilerin uzun süredir çok sevdiği, unutulmaz karakterleri beyaz perdeye geri döndürüyor — tabii ki yepyeni bir biçimde.

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Simba rolünde Donald Glover

Nala rolünde Beyoncé Knowles-Carter

Scar rolünde Chiwetel Ejiofor

Pumbaa’yı Seth Rogen, Timon’ı Billy Eichner ve Zazu’yu John Oliver canlandırıyor

Sarabi rolünde Alfree Woodard

Yavru Simba’yı JD McCrary ve Yavru Nala’yı Shahadi Wright Joseph canlandırıyor

Kamari’yi Keegan-Michael Key, Azizi’yi Eric Andre ve Shenzi’yi Florence Kasumba canlandırıyor

Aslan Kral (2019) filmi 19 Temmuz tarihinde sinemalarda

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