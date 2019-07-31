Aslan Kral Filminin Oyuncu Kadrosu

Seslendirme kadrosunda yer alan ünlüler ve onları Disney'den Aslan Kral filmdeki karakterleriyle olan fotoğraflarına bir göz atın.

Yönetmen Jon Favreau’ye göre performanslar hikayeye hayat ve insanlık kazandırmış. “Kadro seçimi, hem klasik karakterlerin ruhunu ve kişiliğini koruyacak hem de özgün yoruma yer bırakacak şekilde yapıldı,” diyor. Hepsi yıldız oyunculardan oluşan oyuncu kadrosu, sinema, TV, tiyatro ve müzik sanatçılarını içeriyor ve izleyicilerin uzun süredir çok sevdiği, unutulmaz karakterleri beyaz perdeye geri döndürüyor — tabii ki yepyeni bir biçimde.