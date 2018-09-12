DAHA FAZLA DİSNEY İÇİN
Diğer Filmler
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Black Widow
Disney'in Black Widow filminin resmi websitesini ziyaret edin, filmin fragmanına, vizyon tarihine ve birçok bilgiye ulaşın.
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Soul
Disney ve Pixar'ın Soul filminin resmi websitesini ziyaret edin, filmin fragmanına, vizyon tarihine ve daha birçok bilgiye ulaşın.
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Jungle Cruise
Başrollerinde Dwayne Johnson gibi oyuncuların yer aldığı, Jungle Cruise filminin websitesini ziyaret edin, fragmana ve filmle ilgili birçok bilgiye ulaşın.
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Mulan
Başrollerinde Yifei Liu gibi oyuncuların yer aldığı, Mulan filminin websitesini ziyaret edin, fragmana ve filmle ilgili birçok bilgiye ulaşın.
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Hadi Gidelim
Disney ve Pixar'ın Hadi Gidelim filminin resmi websitesini ziyaret edin, filmin fragmanına, vizyon tarihine ve daha birçok bilgiye ulaşın.
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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin fragmanına, vizyon tarihine ulaşabileceğiniz ve bilet alabileceğiniz resmi websitesini ziyaret edin.
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Karlar Ülkesi 2
Disney'in Karlar Ülkesi 2 filminin fragmanına, vizyon tarihine ulaşabileceğiniz ve bilet alabileceğiniz resmi websitesini ziyaret edin.
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