Ralph ve İnternet filmi için perde arkası görüntüsü
Disney’in, video oyunu içindeki kötü karakterin bir kahramana dönüşmek istemesini konu alan 52. animasyon filmi Ralph ve İnternet karakterleri ve Litwak’ın Aile Eğlence Merkezi & Video Oyunu Salonu ile tanışmamız daha dün gibi.
Kahramanlar Madalyası'nı bulma arayışındayken, beklenmedik bir şekilde Ralph, şeker kaplı araba yarışı oyunu olan Şeker Yarışı’nda, yarışma tutkusuyla dolu bir prenses Vanellope ile tanışır ve ikili sonunda arkadaş olur.
Şimdi ise Ralph, Vanellope ve arkadaşları, fazlasıyla beklenen bir devam filmi olan ve Şeker Yarışı’nı kurtarmak için Ralph ve Vanellope’nin internete yaptıkları yolculuğu konu alan Ralph ve İnternet 2 için geri döndüler.Film ekrana gelmeden önce, yönetmenler Phil Johnston ve Rich Moore ile bu filmin yapımı, internete benzeyen bir şehir inşa etmeyi ve Disney Prenseslerini bir araya getirmeyi konu alan bir sohbeti sizlerle yaplaşıyoruz.
Hikâyeyi Oluşturmak
Johnston “Eğer yeterince iyi bir nedenimiz olmasaydı ikinci filmi yapmayacaktık.” dedi. Bu çok iyi bir sebep, hikâyeyi internete koyma fikri geliştirildiğinde geldi dedi Moore.
Moore, “İki ana karakterimiz arasındaki çatışmalar için komedi fırsatlarını anında görebildik,” dedi. “Bu fikir hakkında gerçekten heyecan duymaya başladığımız an o andı.”
İnternet dünyasını yaratmak
Uçsuz bucaksız, kocaman bir internet dünyasını inşa etme düşüncesi film yapımcılarının gözünü korkuttu.
Moore “Böyle bir şehrin nasıl olabileceğine dair elle tutulur bir referans ya da önemli bir noktanın olmayışı, sadece kablolar ve internet sunucularının olması; sadece kutular ve kablolarla dolu gökdelenlerle kaplı, izleyiciler için görsel açıdan pek de hoş olmayan bir şehir inşa etmeyecektik, bence bu da ilginç olabilirdi ama.” dedi.
Ancak mükemmel bir tasarımcı ve sanatçı takımı ile çalışmak, bu imkansız gibi görünen görevi daha az imkansız hala getirdi.
İnternet vatandaşları
“İnternetin milyonlarca web sitesinden oluştuğunu düşündüğünüzde, internet dünyasının sosyal medya bölgesi veya alışveriş bölgesi veya finans bölgesi gibi bölgeleri olan New York, Londra ya da Los Angeles gibi büyük bir şehirlere benzediğini görebiliyorsunuz. Ancak bir şehir vatandaşları olmadan çalışamaz.” dedi Moore.
Ralph ve İnternet 2’de internetin vatandaşları interneti iki gruba ayırıyor: netizenler ve net kullanıcılar. Net kullanıcılar, bizim gibi insanlar, internette günlük olarak geziniyorlar. Filmde bunlar avatarlarla temsil ediliyor.Netizenler internetin daimi sakinleri ve net kullanıcılardan farklı bir görünüşe sahipler. Moore, “Çeşitli web sitelerinde ve uygulamalarda çalışıyorlar ve Net Kullanıcılarına yardım etmek için oradalar” diyor.
Disney Prensesleri
İlk kez bu ikonik karakterleri bir araya getiren Oh My Disney.com’da Vanellope Disney Prenseslerinin internetteki avatarları ile karşılaşıyor.
Jodi Benson (Ariel), Paige O’Hara (Belle), Linda Larkin (Yasemin), Irene Bedard (Pocahontas), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Rapunzel), Auli’i Cravalho (Moana), ve Kelly Macdonald (Merida), Sarah Silverman (Vanellope) ile birlikte ilk kez 2017 yılında resmi Disney fan club üyeleri için olan bir bienal etkinliğinde, D23, bir araya geldiler.
Oyuncuları yer almaya ikna etmek zor değildi - “Her oyuncu bu fikri sevdi,” dedi Moore - ve filmi çekmeye başladıktan sonra karakterlerine olan ilgileri daha da belirginleşti.
“Her biriyle çalıştıkça, bu karakterleri gerçekten benimsediklerini çok daha net bir şekilde gördük. Bu mükemmeldi. Her bir kayıt sonrasında, oyuncuların karakterleri ve bu karakterleri oynadıklarında sahip oldukları yaklaşımlar hakkında konuşmaları için animasyon bölümümüzle birlikte zaman ayırıp, görüşmeler düzenledik."
Filmde Disney'den başka karakterler
Moore, meraklı fanların film boyunca gözlerini dört açmaları gerektiğini ve daha birçok Easter Egg’leri bulabileceklerini, özellikle de Oh My Disney sahnesinde dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi."Bunları arayan kişiler için biz birçok küçük ödüllerle doldurmak istedik. Bu yüzden bu filmde bunlardan çok var."