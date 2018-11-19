Ralph ve İnternet filmi için perde arkası görüntüsü

Disney’in, video oyunu içindeki kötü karakterin bir kahramana dönüşmek istemesini konu alan 52. animasyon filmi Ralph ve İnternet karakterleri ve Litwak’ın Aile Eğlence Merkezi & Video Oyunu Salonu ile tanışmamız daha dün gibi.

Kahramanlar Madalyası'nı bulma arayışındayken, beklenmedik bir şekilde Ralph, şeker kaplı araba yarışı oyunu olan Şeker Yarışı’nda, yarışma tutkusuyla dolu bir prenses Vanellope ile tanışır ve ikili sonunda arkadaş olur.

Şimdi ise Ralph, Vanellope ve arkadaşları, fazlasıyla beklenen bir devam filmi olan ve Şeker Yarışı’nı kurtarmak için Ralph ve Vanellope’nin internete yaptıkları yolculuğu konu alan Ralph ve İnternet 2 için geri döndüler.Film ekrana gelmeden önce, yönetmenler Phil Johnston ve Rich Moore ile bu filmin yapımı, internete benzeyen bir şehir inşa etmeyi ve Disney Prenseslerini bir araya getirmeyi konu alan bir sohbeti sizlerle yaplaşıyoruz.

