Soul
Dört gözle beklediğimiz müthiş filmler o kadar çok ki! Disney and Pixar’ın son filmi de bunlar arasında.
Tutkularınızın, hayallerinizin ve ilgi alanlarınızın nereden kaynaklandığını hiç merak ettiniz mi? Sizi... SİZ yapan şeyin ne olduğunu? 2020’de Pixar Animation Studioları sizi New York'un sokaklarından başlayan bir yolculukla, daha önce hiç görülmemiş kozmik diyarlara ve hepimizin kendimize özgü kişiliklerimizi keşfedeceğimiz “Sen Semineri”ne götürecek.
DİSNEY'DEN DAHA FAZLASI İÇİN
Diğer Filmler
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Black Widow
Disney'in Black Widow filminin resmi websitesini ziyaret edin, filmin fragmanına, vizyon tarihine ve birçok bilgiye ulaşın.
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Soul
Disney ve Pixar'ın Soul filminin resmi websitesini ziyaret edin, filmin fragmanına, vizyon tarihine ve daha birçok bilgiye ulaşın.
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Jungle Cruise
Başrollerinde Dwayne Johnson gibi oyuncuların yer aldığı, Jungle Cruise filminin websitesini ziyaret edin, fragmana ve filmle ilgili birçok bilgiye ulaşın.
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Mulan
Başrollerinde Yifei Liu gibi oyuncuların yer aldığı, Mulan filminin websitesini ziyaret edin, fragmana ve filmle ilgili birçok bilgiye ulaşın.
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Hadi Gidelim
Disney ve Pixar'ın Hadi Gidelim filminin resmi websitesini ziyaret edin, filmin fragmanına, vizyon tarihine ve daha birçok bilgiye ulaşın.
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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin fragmanına, vizyon tarihine ulaşabileceğiniz ve bilet alabileceğiniz resmi websitesini ziyaret edin.
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Karlar Ülkesi 2
Disney'in Karlar Ülkesi 2 filminin fragmanına, vizyon tarihine ulaşabileceğiniz ve bilet alabileceğiniz resmi websitesini ziyaret edin.
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