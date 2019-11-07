Soul

Dört gözle beklediğimiz müthiş filmler o kadar çok ki! Disney and Pixar’ın son filmi de bunlar arasında.

Tutkularınızın, hayallerinizin ve ilgi alanlarınızın nereden kaynaklandığını hiç merak ettiniz mi? Sizi... SİZ yapan şeyin ne olduğunu? 2020’de Pixar Animation Studioları sizi New York'un sokaklarından başlayan bir yolculukla, daha önce hiç görülmemiş kozmik diyarlara ve hepimizin kendimize özgü kişiliklerimizi keşfedeceğimiz “Sen Semineri”ne götürecek.