Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Lucasfilm ve yönetmen J.J. Abrams, Star Wars: Skywalker'ın Yükelişi filmiyle izleyicileri uzak galakside benzersiz bir maceraya çıkarıyor. Çığır açan Skywalker destanının sürükleyici sonunda, yepyeni efsaneler doğarken özgürlük için son savaş veriliyor.