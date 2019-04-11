Toy Story 4

Yakında, sinema tarihinin en sevilen hikayelerinden birinin efsanevi yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Woody, Buzz ve ekibin geri kalanı eğlenceli yeni karakterlerle birlikte geri dönüyorlar. Hep birlikte, Woody'nin sonunda gerçek potansiyelini keşfetmesine yol alan bir yolculuğa çıkıyorlar.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici

Süre: 99 dakika