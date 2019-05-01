Toy Story 4 - Woody ve Buzz’a katılan yeni karakterlerle tanışın
Bu yaz Toy Story 4’te oyuncaklar yepyeni bir macerayla beyaz perdeye geri dönüyor.
Toy Story 4’te Woody, Buzz ve ekibin geri kalanı evden uzakta, onları beklenmedik yerlere sürükleyen, şaşırtıcı bir yolculukta, yeni (ve eski) arkadaşlarla bir araya gelerek karşımıza çıkıyor. Dört gözle beklenen film vizyona girmeden önce Toy Story ekibinin geri dönüşü ve yeni dostları hakkında daha fazlasını öğrenin.
Toy Story ekibi
Hayranların çok sevdiği Woody ve Buzz, Toy Story 4’te çok farklı rollerle beyaz perdeye geri dönüyor. Woody, yıllar önce Andy’nin çok sevdiği, ipini çekince konuşan bir kovboy şerif. Ancak Bonnie ve oyuncakları arasında kendine yeni bir yuva bulmasına rağmen Woody fazlasıyla sıkıntı içinde. Yıllarca aynı çocukla yaşamış bir oyuncak için değişiklik hiç kolay değil. Yönetmen Josh Cooley, “Bana çok ilginç gelen, yepyeni bir dinamik söz konusu. Bonnie, oyuncaklarıyla Andy’nin oynadığından farklı şekilde oynuyor ve onu daha yakından tanıyan başka oyuncakları var. O yüzden Woody’nin onun en sevdiği oyuncağı olmayacağını biliyordum,” diyor.
Buzz, tarz bir şekilde düşme becerileriyle ve dostlarına ve eskiden rakibi olan Woody’ye olan bağlılığıyla birlikte geri dönüyor. Cooley, “Buzz, Woody’nin bir değişikliğe gitmesi gerektiğini görüyor,” diye ekliyor. “Destek olmak ve ona yardım etmek istiyor. Ancak bu çabaları onun bir panayıra düşüp, ödül olarak oyun standına konmasına neden oluyor.”
Bo Peep’in geri dönüşü
Birbirlerinden ayrı kaldıkları süre boyunca Bo kırılıp atılır ama buna rağmen hâlâ ayaktadır. Gücü ve alaycılığı ile kırılgan dış görünümünün çok ötesine geçerek, maceracı, özgür bir ruh haline gelmiştir. Hiç olmadık şartlar altında Woody ile tekrar bir araya geldiklerinde Bo, Woody’yi ne kadar özlediğini fark eder ve ona ne kadar bağlı olduğunu göstermek için sabırsızlanır.
Jessie, Slinky, Rex, Hamm ve geri kalanlar da dört gözle beklenen geri dönüşlerini gerçekleştirirler.
Toy Story 3’ten bu yana dokuz yıl geçti ve ekibin bazı yeni arkadaşlarla birlikte beyaz perdeye dönüşünden büyük heyecan duyuyoruz.
Forky’yi tanıtalım
Forky bir kaşık çataldan oluşan el işi çalışmasıdır ve kendisinin Bonnie’nin odasına ait olmadığından çok emindir. Ancak ne zaman kaçıp kurtulmaya kalksa biri onu tutup gerisin geri, hiç de istemediği bir maceraya tekrar koyar. Cooley, “Toy Story âlemi, dünyada her şeyin var olmak için bir nedeni olduğu fikrine dayalı,” diyor. “Bir oyuncağın var olma nedeni de sahibi olan çocuğun yanında olmaktır. Peki ya başka nesnelerden yapılma oyuncaklar? Forky, Bonnie’nin tek kullanımlık kaşık çataldan yaptığı bir oyuncak. Dolayısıyla bir krize düşmüş durumda. Kaçık çatal olarak var olma amacını yerine getirmek istiyor ama şimdi üzerine yeni bir var olma nedeninin sorumluluğu yüklenmiş durumda.”
Woody, Forky’nin koruyuculuğu görevini üstlenir. Bu görev, başlarda onu sadece çöpe girmekten kurtarmaktır . Prodüktör Jonas Rivera, “Forky fikrine bayıldık,” diyor, “Dünyanın kurallarını anlamıyor, o yüzden kuralına göre oynamıyor. Bu da hikayeye komiklik ve yenilik katıyor. Ama bu durum, Forky’nin, sahibi olan çocuğun önemini anlamasını sağlamaya çalışan Woody’nin hayatını güçleştiriyor.”
Ducky ve Bunny
Birinin kendilerini kazanması için can atan panayır ödülleri, bir ödül duvarına asılmış olmanın nasıl bir his olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmayan bir grup oyuncak kaba bir şekilde araya girince onlarla birlikte kendilerini beklenmedik maceranın ortasında bulur. Prodüktör Mark Nielsen, “Ducky ve Bunny, ‘Toy Story’ dünyasına yeni bir eğlence boyutu katıyor,” diyor. “Kasabadan kasabaya gezerken bulundukları stand içine dışarıdaki dünyaya bakışları hep aynıdır. Bir sürü çocuğun art arda, tasarımı gereği kazanılması mümkün olmayan bir oyuna para harcadığını gördüklerinden ahkaki değerleri yoktur. İnsan doğası hakkında kötü şeyler öğrenmekle kalmamış, yine insanlardan dolayı oldukları yere tıkılıp kalmışlardır.”
Gabby Gabby ve Benson
Gabby Gabby, 1950’lerden kalma, ipini çekince konuşan, sevimli bir oyuncak bebektir. Ancak ipli ses kutusundaki bir üretim hatası sonucu, ondan çıkan seslerin hiç sevimli bir tarafı yoktur. 60 yıldan uzun süre bir antikacı dükkânında unutulup gitmiştir. Oradaki tek yoldaşı, sessiz kuklalardan oluşan bir gruptur. Gabby Gabby, ancak ses kutusunu tamir etmenin bir yolunu bulursa birinin onu almak isteyeceğinin farkındadır.
Benson, klasik bir antika vantrilok kuklasıdır ve Gabby Gabby’nin sağ koludur. Gabby’nin yardımcılığını yapan küçük bir vantrilok kuklaları grubunun başıdır. Kendilerini seslendirecek kimse olmadığından, bu sessiz oyuncaklar antikacı dükkânında doğal olarak rahatsız edici bir sessizlikle dolaşır.
Dük Caboom
Dük Caboom, 1970’lerden kalma, Kanada’nın en iyi dublöründen esinlenilmiş bir oyuncaktır. Güçlü Caboom akrobasi motosikletine binen Dük, kendinden emin bir tavırla, her zaman motosiklet akrobasi hareketleriyle hava atmaya hazırdır. Ancak Woody kısa sürede, Dük’ün bir zayıflığını öğrenir: Asla kendi oyuncak reklamında gösterilen müthiş akrobasi hareketlerini yapmayı becerememiştir. Dük yıllar boyunca, bir antikacı dükkânında oturmuş, sürekli olarak trajik geçmişindeki başarısızlıkların anılarını tekrarlayıp durur.
Giggle McDimples
Giggle McDimples, 1980’lerin Giggle McDimples oyuncak serisinden, minyatür bir plastik bebektir. Giggle, Bo Peep’in en iyi arkadaşıdır. Bo’nun omzuna tüneyecek kadar küçük olan Giggle, Bo’nun dert ortağı, destekçisi ve akıl hocasıdır. Cooley, “Giggle, Bo’nun Jiminy Cricket’dır. Bo’yu anlamak için ikisinin ilişkisine de bakmak gerekir,” diyor. “Giggle kesinlikle Toy Story dünyasındaki en küçük oyuncak. Zamanında mutlaka üstüne basılmış, elektrik süpürgesiyle çekilmiş, belki de bir çocuk onu burnuna sokmuştur.”
Tüm hayranlar, Andy'nin eski dostu, ipini çekince konuşan kovboy Woody ve ekibini (Buzz, Jessie, Slinky, Rex ve geri kalanları), ailenin genç bir dostu olan ve oyuncaklar konusunda tıpkı Andy gibi müthiş bir hayal gücüne sahip Bonnie’yle yaşamak üzere getirip bırakınca oyuncakların öyküsünün sona erdiğini düşündü. Ancak bir öykü biterken yenisi başlar...
Toy Story 4, 20 Haziran 2019 tarihinde sinemalarda.