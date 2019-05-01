Toy Story ekibi

Hayranların çok sevdiği Woody ve Buzz, Toy Story 4’te çok farklı rollerle beyaz perdeye geri dönüyor. Woody, yıllar önce Andy’nin çok sevdiği, ipini çekince konuşan bir kovboy şerif. Ancak Bonnie ve oyuncakları arasında kendine yeni bir yuva bulmasına rağmen Woody fazlasıyla sıkıntı içinde. Yıllarca aynı çocukla yaşamış bir oyuncak için değişiklik hiç kolay değil. Yönetmen Josh Cooley, “Bana çok ilginç gelen, yepyeni bir dinamik söz konusu. Bonnie, oyuncaklarıyla Andy’nin oynadığından farklı şekilde oynuyor ve onu daha yakından tanıyan başka oyuncakları var. O yüzden Woody’nin onun en sevdiği oyuncağı olmayacağını biliyordum,” diyor.

Buzz, tarz bir şekilde düşme becerileriyle ve dostlarına ve eskiden rakibi olan Woody’ye olan bağlılığıyla birlikte geri dönüyor. Cooley, “Buzz, Woody’nin bir değişikliğe gitmesi gerektiğini görüyor,” diye ekliyor. “Destek olmak ve ona yardım etmek istiyor. Ancak bu çabaları onun bir panayıra düşüp, ödül olarak oyun standına konmasına neden oluyor.”